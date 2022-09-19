В костюме Schiaparelli и с элегантным обручем: Джилл Байден на похоронах королевы Елизаветы II

Сегодня в Вестминстерском аббатстве состоится служба по королеве Елизавете II. В ней примут участие члены королевской семьи, мировые лидеры и подданные британской короны. За службой будут наблюдать сотни миллионов зрителей по всему миру.

На похороны прибыли президентские супруги США – Джо и Джилл Байдены. Они шли, держась за руки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для своего траурного образа черный костюм от Schiaparelli с золотыми экстравагантными пуговицами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Голову Джилл украсила элегантным черным ободком. Ей сделали укладку с локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах. В ушах были изящные золотые серьги с камнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила капроновыми колготами, черными замшевыми туфлями от бренда Marion Parke на шпильках и черным клатчем.

Джо одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, гроб королевы на лафете перевезли в Вестминстерское Аббатство. Король Чарльз III, принц Уильям, принц Гарри, Питер Филлипс следовали за гробом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Гроб занесли в Вестминстерское Аббатство, и в 13:00 началась служба, которая завершится через час минутой молчания по всей Великобритании.

С подробным расписанием похорон королевы Елизаветы II вы можете ознакомиться здесь.

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