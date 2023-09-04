В костюме шоколадного оттенка и на шпильках: новый выход Елены Зеленской

В преддверии третьего Саммита первых леди и джентльменов Зеленская выступила перед журналистами.

Елена Зеленская приняла участие в пресс-конференции накануне третьего Саммита первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве.

Саммит первых леди и джентльменов – это международное объединение супругов первых лиц мира, которое в 2021 году основала Зеленская для обмена опытом и для реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Я горжусь, что именно Украина стала инициатором этого формата, потому что он с каждым годом растет и становится чем-то больше и важнее", — сказала первая леди.

В 2021 и 2022 годах состоялись первые два саммита. Темой третьего станет ментальное здоровье. Тема мероприятия: "Ментальное здоровье: хрупкость и стойкость будущего".

"Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, землетрясениях и других природных катастрофах, экономических кризисах, терактах. Потому что они влияют на сознание каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. У ментального здоровья границ нет", – отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На Саммите будут обсуждать следующие темы: пути избегания стигматизации ментальных проблем в обществе; влияние войны на общественное психическое состояние; улучшение ментального здоровья молодежи.

На прессконференции Зеленская появилась в деловом костюме шоколадного оттенка, состоявшего из удлиненного жакета и широких брюк, и белой рубашке. Наряд первая ледисочетала с коричневыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в День Независимости Украины Елена Зеленская появилась в красивой эксклюзивной вышиванке с трезубцем.

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