В костюме шоколадного оттенка и с новой прической: Елена Зеленская в стильном образе появилась на мероприятии

Елена Зеленская приняла участие в обсуждении Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года. По словам первой леди, это одна из ценностей, за которые воюет Украина – равенство возможностей, гендерное равенство.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Наши женщины служат в армии. Женщины являются основой волонтерского движения. Женщины выполняют эвакуационную миссию. Женщины составляют большинство наших медиков, педагогов, соцработников. Что сейчас выдерживают эти сферы, рассказывать не надо. Если кажется, что на женщинах многое держится, то не кажется, а так и есть", — отметила первая леди.

Зеленская также добавила, что женщины стали более уязвимыми, теряя работу, бизнес и возможности. Кроме этого, существует разница в оплате труда мужчинам и женщинам (не в их пользу).

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Чтобы наши героические женщины на всех фронтах почувствовали равенство не только в обязанностях и ответственности, но еще и в возможностях и справедливости. Чтобы каждая женщина, спрашивая себя "смогу ли я получать за свою работу справедливое и достойное вознаграждение?", всегда могла уверенно ответить себе "конечно, сможешь!".

Это обязанность государства не только юридическая, но и моральная – чтобы быть лучшей страной для каждого нашего человека", — подытожила Елена.

На мероприятии первая леди появилась в стильном образе. На ней был коричневый топ и костюм шоколадного оттенка, состоявший из двубортного жакета и брюк-палаццо. Наряд она сочетала с черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

А еще Елена Зеленская продемонстрировала новую прическу – она подстриглась и уложила волосы волнами. На шее у нее была цепочка с подвеской в виде крестика. Нежный макияж завершил красивый аутфит первой леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета по психическому здоровью. Там она появилась в черном-белом деловом луке.

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