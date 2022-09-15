В костюме сочного цвета манго: эффектный образ пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продолжает нас радовать своими яркими аутфитами, в которых она появляется на брифингах в Белом доме.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На этот раз пресс-секретарь надела на работу белый топ и костюм сочного цвета манго, состоявший из приталенного асимметричного жакета с таким же широким поясом и юбки-карандаша. Этот цвет очень идет Карин.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Жан-Пьер дополнила любимым комплектом золотых украшений, укладкой с кудрями и макияжем с нежно-розовым блеском.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз пресс-секретарь предстала перед журналистами в коротком платье-футляре цвета Апероль с короткими рукавами.

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