В костюме травяного оттенка и топе с V-образным вырезом: новый деловой лук пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – на очередном брифинге в Вашингтоне появилась в новом деловом образе.

На ней был черный топ с V-образным вырезом, приталенный удлиненный жакет и прямые брюки сочного травяного оттенка.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой аутфит пресс-секретарь традиционно дополнила любимым комплектом украшений: подвеской с бриллиантом на золотой цепочке и бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Кудрявая прическа и макияж с черно-персиковыми тенями завершили ее лук.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в гардеробе Карин Жан-Пьер есть много деловых нарядов ярких цветов. К примеру, недавно пресс-секретарь пришла на работу в костюме цвета фуксии, который состоял из брюк и жакета с декоративными пуговицами на рукавах.

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