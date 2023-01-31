В костюме травяного оттенка и топе с V-образным вырезом: новый деловой лук пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб яркой обновкой.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – на очередном брифинге в Вашингтоне появилась в новом деловом образе.
На ней был черный топ с V-образным вырезом, приталенный удлиненный жакет и прямые брюки сочного травяного оттенка.
Свой аутфит пресс-секретарь традиционно дополнила любимым комплектом украшений: подвеской с бриллиантом на золотой цепочке и бриллиантовыми серьгами-гвоздями.
Кудрявая прическа и макияж с черно-персиковыми тенями завершили ее лук.
Напомним, в гардеробе Карин Жан-Пьер есть много деловых нарядов ярких цветов. К примеру, недавно пресс-секретарь пришла на работу в костюме цвета фуксии, который состоял из брюк и жакета с декоративными пуговицами на рукавах.
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