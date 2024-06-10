В костюме-тройке: элегантная королева Максима в аэропорту Атланты

Король Виллем-Александр и его супруга королева Максима прибыли в аэропорт Атланты на самолете правительства Нидерландов, чтобы начать свой рабочий визит в Америку.

В аэропорту Ее Величество королева появилась в брючном костюме-тройке от Claes Iversen, который состоял из топа, жакет и широких брюк со стрелками. Обута Максима была в замшеввые туфли Gianvito Rossi и им в тон подобрала прямоугольный клатч. Максима собрала волосы в прическу, сделала легкий макияж и надела эффектные серьги Luz Camino, которые по цвету удачно гармонировали с ее нарядом.

Король надел темно-синий костюм, белую рубашку и галстук с принтом, который подобрал в тон наряда своей супруги.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Программа королевского визита пока остается не известной, но очевидно мы увидим несколько выходов и несколько королевских образов.

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