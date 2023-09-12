В костюме-тройке и белой рубашке: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в презентации проекта "Адрес детства", который очень важен для Olenа Zelenska Fоundation.

Из-за полномасштабного российского вторжения жилье потеряли более 80 крупных приемных семей, а найти им новое жилье очень трудно.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Когда почти год назад появился мой Фонд Olena Zelenska Foundation, одни из первых, над кем мы взяли опеку, – это большие приемные семьи. Каждой четвертой предоставили необходимые вещи – от мебели и одежды до ноутбуков. Более тысячи детей с родителями этого года мы впервые отправили на отдых в Карпаты.

Но вы догадываетесь, какой их запрос все же был основным. Дом.

И мы решили: вместо утраченного построим новое жилье. Так родился проект "Адрес детства". С помощью иностранных меценатов (а Фонд работает только с иностранными меценатами) возводим 14 особых домов. Там обязательно есть укрытия, они энергосберегающие и автономные", – рассказала первая леди.

На мероприятии Зеленска появилась в деловом аутфите. На ней была белая рубашка и серый костюм-тройка, состоявший из жакета, жилетки и брюк-клеш. К лацкану жакета Елена прикрепила круглую брошь своего фонда. Наряд она сочетала с черными лоферами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой лук первая леди дополнила аккуратной укладкой с боковым пробором, макияжем в нежных оттенках и золотистыми серьгами-пусетами.

Напомним, Елена Зеленская на третьем саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве, предстала в белом образе от украинского бренда Gasanova.

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