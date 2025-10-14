- Дата публикации
В костюме-тройке и рубашке цвета хаки: Елена Зеленская встретилась в Киеве с верховной представительницей ЕС
В Украину с рабочим визитом приехала Кайя Каллас.
Елена Зеленская встретилась в Киеве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.
Они обсудили вопросы безопасности украинских детей, страдающих от российской агрессии. Первая леди поблагодарила ее за помощь Украине и, в частности, украинским детям. Она отметила то, что Европейский Союз официально присоединился к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
«Мы благодарны, что Европа говорит с нами одним голосом, когда речь идет о защите детей. Это помогает не только возвращать тех, кого похитила Россия, но и защищать права всех украинских детей», — сказала Зеленская.
На встрече первая леди предстала в деловом сером костюме-тройке, который состоял из жакета, жилета и брюк. На ней также была рубашка цвета хаки.
У Елены была аккуратная укладка с боковым пробором и нежный макияж. Лук она завершила золотыми серьгами-пусетами.
