В костюме-тройке и с брошью-петухом: Елена Зеленская показала фото с Орландо Блумом

Первая леди и голливудский актер приняли участие в мероприятии от ЮНИСЕФ.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram совместное фото с голливудским актером Орландо Блумом, посетившим Украину. Фото они сделали во время встречи "ЮНИСЕФ: Молодежь для Украины. План обновления".

Елена Зеленская и Орландо Блум / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там были также участники программы UPSHIFT Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). UPSHIFT – это инновационная программа для подростков и молодежи, которая помогает превратить идеи в действенные проекты, приносящие пользу общинам.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии обсуждались три важных направления восстановления: ментальное здоровье и оказание психологической помощи, образование и развитие навыков, инфраструктура, дружественная молодежи.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила, что война принесла украинской молодежи тяжелый травматический опыт. В то же время подростки находят силы учиться и строить будущее.

"Образованные люди, которые умеют мыслить, умеют приобрести и применить знания, – это то, что нужно для победы. Спасибо вам, что вы учитесь – для себя и для страны. Моя отдельная благодарность нашим друзьям из ЮНИСЕФ за то, что весь год они проводили для подростков множество мероприятий, помогали развиваться и учиться. И это наше мероприятие – как раз такой пример. Поддержка очень важна. Она помогает не сдаваться", — сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди предстала в сдержанном деловом образе. На ней была белая блузка и серый костюм-тройка, состоявший из жакета, жилета с кожаным ремешком и брюк клеш. Обута она была в черные туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану Зеленская прикрепила золотистую брошь в виде легендарного петушка из Бородянки от украинского бренда GUNIA Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала укладку с локонами и нежный макияж. В ушах были лаконичные серьги-гвоздики.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, с Орландо Блумом снимок есть также и у пса-сапера Патрона. Вчера он хвастался общей фотографией с голливудским актером.

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