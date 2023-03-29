В костюме-тройке и с брошью в виде карты: новый выход Елены Зеленской

Первая леди Украины придерживается принципа сознательного потребления одежды, поэтому ее часто можно увидеть в луках, в которых она уже появлялась на публике.

Елена Зеленская встретилась с сообществом "Бизнес без барьеров". Они обсудили опыт, который бизнесы приобрели с войной.

Снимки с мероприятия первая леди опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Главный вызов – создание инклюзивных рабочих мест, которых понадобится больше для тех работников, которые возвращаются из зоны боевых действий. Ежедневно количество людей с инвалидностью увеличивается, и бизнесы готовы реагировать.

Эти люди должны получить все возможности возвратиться к работе, реализовать себя. Иметь достойное место в жизни и чувствовать себя комфортно. Над этим государство и работодатели работают уже сейчас", – написала Елена.

Зеленская поблагодарила бизнесы, которые присоединились к Всеукраинской программе ментального здоровья.

"Победа одерживается не только на фронте — она приближается чутким отношением друг к другу, устранением барьеров и сложностей перед каждым человеком, человечностью. Поэтому продолжаем побеждать и в этом", — подытожила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди предстала в светлой рубашке и коричневом костюме-тройке, в котором она не раз выходила в свет. Он состоял из жакета, жилета и широких брюк. Наряд она дополнила туфлями на шпильках.

К лацкану жакета Зеленская прикрепила любимую брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova. Жена президента сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-гвоздями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Елена Зеленская показала фото с Орландо Блумом.

Читайте также: