В костюме-тройке и с элегантной прической: Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции

Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции Сильвией и принцессой Мадлен на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она поблагодарила за все, что они делают для Украины.

Принцесса Мадлен, королева Сильвия и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Королева Сильвия 25 лет назад создала фонд World Childhood Foundation, который помогает Украине во время войны. Он участвует во внедрении альтернативных форм опеки над потерявшими семьи, оказывает финансовую поддержку для ментального оздоровления украинских детей.

"Каждый год королева Сильвия посылает личное письменное или видеопослание участникам Саммита первых леди и джентльменов. Недавний, четвертый Саммит был посвящен близкой для нее тематике — безопасности детей, в частности во время вооруженных конфликтов, в семье, в школе, в киберпространстве, в окружающем.

Результатом четвертого саммита первых леди и джентльменов стало провозглашение совместной декларации, цель которой – объединить усилия по защите детей. Документ, разработанный на ее основе Украиной, наша делегация сейчас представляет в ООН, чтобы он стал эффективным инструментом для всех, кто хочет действенно защитить детей. Как это делает, например, Королева Швеции", – рассказала первая леди в посте в Instagram, в котором выложила фотографии из их встречи.

Королевой Сильвия и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская выглядела красиво в деловом костюме-тройке темно-синего цвета. На ней был двубортный жакет, жилет и широкие брюки со стрелками. К лацкану она прикрепила одну из своих любимых брошей "Квітка" от украинского ювелирного бренда Guzema.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена собрала волосы в элегантную прическу, макияж в нежных оттенках, а уши украсила серебряными серьгами-пусетами.

Напомним, Елена Зеленская в баклажановом костюме и туфлях-лодочках встретилась с губернатором штата Массачусетс.

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