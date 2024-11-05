В костюме-тройке и с красивой брошью: Елена Зеленская выступила на конгрессе

Первая леди Украины в деловом образе появилась на конгрессе в столице.

Елена Зеленская приняла участие в восьмом Украинском женском конгрессе в Киеве, лозунг которого "Женский потенциал: новые роли, новое качество".

Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На конгрессе обсудили, как женский потенциал помогает преодолевать вызовы, связанные с войной, а также как важной составляющей восстановления и модернизации страны он может стать в будущем.

Вицеспикер ВРУ, соучредитель Украинского Женского Конгресса Елена Кондратюк и Елена Зеленская

"Только за этот год я имела честь познакомиться с невероятными женщинами, в частности учительницами. А именно Лариса Фесенко, которая пережила 45 суток российского карцера и после деоккупации вернулась в родную школу на Харьковщине. Или Елена Влезько, которая продолжила дистанционно учить детей из подвала родительской дома на Мирополье, что на границе с государством-агрессором, под постоянными обстрелами", – рассказала супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская подчеркнула, что все украинцы и украинки, несмотря на военные испытания, имеют шанс на посттравматический рост.

"Не все, что сейчас происходит, нас тормозит. Наряду с нашими травмами и болью, иногда даже как их следствие, есть и возможности. И нам всем – и женщинам, и мужчинам – стоит в это верить, если хотим строить сильное общество", – подытожила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская предстала в белой рубашке и темно-синем костюме-тройке, состоявшем из жакета, жилета и широких брюк со стрелками. Наряд она дополнила черными туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану Елена прикрепила одну из своих любимых брошей "Цветок" от украинского ювелирного бренда Guzema. У нее была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и серебряные серьги в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на интервью появилась в фиолетовом костюме и туфлях на шпильках.

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