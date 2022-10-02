В костюме-тройке и с лаконичными серьгами: Елена Зеленская вручила учительнице из Чернигова награду

Елена Зеленская вручила учительнице из Чернигова Натальи Песоцкой национальную премию Global Teacher Prize Ukraine. Первая леди опубликовала снимки с церемонии вручения в Instagram и рассказала историю этой женщины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Когда на Чернигов падали российские бомбы, она не покинула воспитанников своего интерната и почти месяц провела с 30 детьми в подвалах – успокаивала, кормила, лечила. А потом еще и вывезла всех в безопасность.



С тех пор как я узнала историю черниговской воспитательницы Натальи Песокской, часто рассказываю ее, чтобы весь мир знал, какие они, наши педагоги, для которых их работа – больше, чем работа, а главное профессиональное качество – быть человеком", — написала Елена.

Сегодня, 2 октября, Зеленская поздравила всех учителей с их профессиональным праздником. Она отметила, что каждый учитель очень важен и важна их работа.

"Вы все стали героями с первого дня войны. С тех пор, как провели первые уроки по бомбоубежищу, как стали проверять домашние задания под звуки сирен и обстрелов. Не просто преподаете – вы поддерживаете дух и вдохновляете своих учеников и их семьи.

Как мать школьника я хорошо знаю, как важно и для ребенка, и для родителей посреди войны иметь обычный школьный урок. Услышать среди сирен уверенный голос учителя. Ваши занятия – это часть нормальной жизни, которую все мы хотим вернуть, за которую сражаются на фронте наши защитники. И вы сами – наши защитники на фронте будущего, потому что возвращаете нашим детям планы, надежды, мечты о лучшем завтра.

Я часто говорю, что восстановление страны начинается с людей. Из каждого из нас, из нашего физического и нравственного состояния. И возможность учиться и обучать как раз часть этого восстановления. Если при всем наши дети учатся, то мы уже победили. И эту победу одержали вы, дорогие учителя.

Благодарю вас от имени всех украинских учеников и родителей!" – написала Елена в посте.

На церемонии первая леди предстала в коричневой рубашке и светлом костюме-тройке, состоявшем из удлиненного жакета, жилетки и брюк. Аутфит Зеленская дополнила лаконичными золотыми серьгами и браслетом. Аккуратная прическа и макияж с акцентом на глазах завершили лук первой леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская онлайн представила книжный проект Better Time Stories. Во время видеосвязи она появилась в элегантных серьгах и жакете цвета овсянки.

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