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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В костюме-тройке и с мужем: племянница принцессы Дианы появилась на Уимблдоне

Племянница принцессы Дианы — леди Амелия Спенсер — посетила с мужем Уимблдон.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Грег Маллетт и Амелия Спенсер

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и Грег Маллетт посетили Уимблдонский теннисный чемпионат во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Леди Амелия приехала в стильном молочном костюме-тройке, который состоял из жилета, жакета и широких брюк. Она была обута в черные остроносые туфли на каблуках, а на плече у нее висела изумрудная сумка из кожи крокодила на ремешке-цепочке.

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Девушка распустила свои белокурые волосы и надела солнцезащитные очки со светлыми линзами, сделала легкий макияж и маникюр в светлом оттенке.

Ее муж надел серую футболку-поло и белые узкие брюки, а обул замшевые туфли. Он был в черных солнцезащитных очках и выглядел стильно.

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Напомним, в один из дней Уимблдон посетила британская аристократка леди Амелия Виндзор. Она была в черном сарафане длины миди в мелкий гороховый принт на тонких бретельках и обута в кожаные шльопанцы на высокой платформе нюдового цвета.

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

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