В костюме-тройке и с мужем: племянница принцессы Дианы появилась на Уимблдоне

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Реклама

Амелия Спенсер и Грег Маллетт посетили Уимблдонский теннисный чемпионат во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Леди Амелия приехала в стильном молочном костюме-тройке, который состоял из жилета, жакета и широких брюк. Она была обута в черные остроносые туфли на каблуках, а на плече у нее висела изумрудная сумка из кожи крокодила на ремешке-цепочке.

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Девушка распустила свои белокурые волосы и надела солнцезащитные очки со светлыми линзами, сделала легкий макияж и маникюр в светлом оттенке.

Реклама

Ее муж надел серую футболку-поло и белые узкие брюки, а обул замшевые туфли. Он был в черных солнцезащитных очках и выглядел стильно.

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Напомним, в один из дней Уимблдон посетила британская аристократка леди Амелия Виндзор. Она была в черном сарафане длины миди в мелкий гороховый принт на тонких бретельках и обута в кожаные шльопанцы на высокой платформе нюдового цвета.

Грег Маллетт и Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер