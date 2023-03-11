В костюме-тройке и с серьгами-пусетами: новый образ Елены Зеленской в ОАЭ

Елена Зеленская во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном презентовала работу своей Фундации, которая занимается проектом по строительству новых домов для семей, потерявших свои дома из-за войны.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Надеюсь теперь увидеть коллег и их проекты в Украине. Собственно для этого и существует Фундация — привлекать внимание зарубежных меценатов, организаций и корпоративных партнеров, становиться проводником между ними и людьми, нуждающимися в помощи в Украине. Чтобы восстановление жизни людей, а значит, и самой страны, наступило как можно быстрее", — написала первая леди в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также встретилась с женской командой правительства ОАЭ, работающей для развития всестороннего сотрудничества между Эмиратами и Украиной, особенно в гуманитарном направлении.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Символично, что обсудили совместную работу в особом месте – первом в ОАЭ заведении украинской кухни YOY, которое открылось только осенью. Его миссия – влюбить в украинскую культуру даже тех, кто до сих пор не был с ней знаком", — отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этот день первая леди предстала в деловом образе в классических цветах. На ней был черный костюм-тройка, состоявший из жакета, жилета и широких брюк, а также белая рубашка с многослойным воротником. Обута она была в черные туфли на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану жакета она прикрепила интересную золотую брошь в виде круга.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-пусетами.

Кстати, в этом же аутфите Елена появилась на интервью изданию "Эмираты сегодня".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в рамках международного форума Forbes 30/50 в Абу-Даби получила награду "Факел свободы", которую посвятила всем украинкам.

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