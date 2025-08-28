ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

В костюме-тройке, лоферах и с элегантной брошью: Елена Зеленская на Черкасщине

Супруга президента посетила первый в Черкасской области центр Школы Супергероев.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда посетила центр Школы Супергероев, который появился в Черкассах на базе двух медицинских учреждений. Он стал первым образовательным пространство такого формата в городе и области.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

"Новая Школа Супергероев в Черкассах - это еще один пример того, как совместными усилиями можно обеспечить детям право на обучение даже в больничных стенах. А главное, сделать все, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя изолированным от привычной жизни, мог общаться, развивать свой потенциал и чувствовать всестороннюю поддержку взрослых", - отметила первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там жена президента предстала в деловом темно-синем костюме-тройке и светлой рубашке. Наряд она скомбинировала с черными лоферами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала аккуратную укладку, нежный макияж, украсила уши серьгами-пусетами, а к лацкану жакета прикрепила элегантную брошь в виде цветка с акцентным синим цветом.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в бежевом жакете с вышивкой от украинского бренда и брюках-палаццо посетила образовательную конференцию "Серпнева-2025".

