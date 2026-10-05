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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В костюме-тройке цвета мокко и с красивым букетом: премьер-министр Италии получила награду

Джорджа Мелони в деловом образе и ажурных серьгах появилась на торжественном мероприятии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони посетила торжества, приуроченные к 80-летию CNA — Национальной конфедерации ремесел и малых и средних предприятий. Мероприятие, посвященное миру итальянского ремесленничества и предпринимательства, состоялось в аудитории Антонианум.

Премьер-министр появилась там в деловом костюме-тройке цвета мокко, состоящем из однобортного жакета, жилета и широких брюк. Под жакет она надела белую рубашку в тонкую полоску, оставив верхние пуговицы расстегнутыми.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

У Мелони была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс с розовой помадой и французский маникюр. Уши политика украшали большие серебристые серьги с ажурными подвесками, а руки — кольцами.

Перед фотографами Джорджа улыбалась, держа в руках красивый букет цветов. В другой руке она держала награду в виде скульптурного изображения женского лица.

Напомним, Джорджа Мелони в кружевной блузке и с красной помадой посетила гала-вечер в Милане.

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