- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
В костюме-тройке цвета мокко и с красивым букетом: премьер-министр Италии получила награду
Джорджа Мелони в деловом образе и ажурных серьгах появилась на торжественном мероприятии.
Джорджа Мелони посетила торжества, приуроченные к 80-летию CNA — Национальной конфедерации ремесел и малых и средних предприятий. Мероприятие, посвященное миру итальянского ремесленничества и предпринимательства, состоялось в аудитории Антонианум.
Премьер-министр появилась там в деловом костюме-тройке цвета мокко, состоящем из однобортного жакета, жилета и широких брюк. Под жакет она надела белую рубашку в тонкую полоску, оставив верхние пуговицы расстегнутыми.
У Мелони была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс с розовой помадой и французский маникюр. Уши политика украшали большие серебристые серьги с ажурными подвесками, а руки — кольцами.
Перед фотографами Джорджа улыбалась, держа в руках красивый букет цветов. В другой руке она держала награду в виде скульптурного изображения женского лица.
Напомним, Джорджа Мелони в кружевной блузке и с красной помадой посетила гала-вечер в Милане.