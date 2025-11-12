В костюме цвета бургунди и золотом колье: эффектный образ Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп поделилась в Instagram Stories фотографией с мероприятия, которое она посетила по приглашению своих друзей.

Там дочь президента появилась в эфеткном аутфите. На ней был красивый деловой костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и широких брюк со стрелками.

Образ Иванка дополнила черной кожаной сумкой, золотым колье на шее и черными солнцезащитными очками на лице. А еще у нее были распущенные волосы.

Напомним, ранее Иванка Трамп для празднования своего дня рождения выбрала черное винтажное короткое платье-бюстье от американского модельера Боба Маки.