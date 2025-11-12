- Дата публикации
В костюме цвета бургунди и золотом колье: эффектный образ Иванки Трамп
Старшая дочь президента США сменила платье на брючный костюм.
Иванка Трамп поделилась в Instagram Stories фотографией с мероприятия, которое она посетила по приглашению своих друзей.
Там дочь президента появилась в эфеткном аутфите. На ней был красивый деловой костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и широких брюк со стрелками.
Образ Иванка дополнила черной кожаной сумкой, золотым колье на шее и черными солнцезащитными очками на лице. А еще у нее были распущенные волосы.
Напомним, ранее Иванка Трамп для празднования своего дня рождения выбрала черное винтажное короткое платье-бюстье от американского модельера Боба Маки.