В костюме цвета денима и с новой прической: княгиня Шарлин очаровала образом на публике

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Реклама

Княгиня и князь были запечатлены во время церемонии награждения после финала среди мужчин на 8-й день Rolex Monte-Carlo Masters 2025, теннисного турнира ATP 1000 в Monte-Carlo Country Club.

Альбер был одет в темно-синий пиджак, светло-серые брюки и белую рубашку, а также в галстук в красно-зеленую полоску, а его супруга Шарлин облачилась в брючный костюм цвета денима, который состоял из удлиненного жакета и брюк-клеш, обула белые остроносые туфли на шпильке, она была с жемчужным ожерельем на шее и в жемчужных серьгах-гвоздиках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Свои светлые волосы Шарлин уложила в красивые небрежные локоны. Мы обратили внимание, что она сменила прическу с короткой стрижки на более длинные волосы. Также княгиня сделала нежный макияж.

Реклама

Ранее на прошлой неделе Шарлин посетила церемонию вручения дипломов Красного Креста в Монако, где появилась в двубортном шерстяном жакете и прямых брюках из натуральной шерсти цвета морской волны от Giorgio Armani и обула туфли-лодочки от Louis Vuitton.

Княгиня Шарлин / © Getty Images