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В костюме цвета индиго и с элегантными серьгами: новый выход Елены Зеленской
Первая леди Украины в ярком наряде выступила на мероприятии.
Елена Зеленская приняла участие в конференции «Возвращение. Путь к ментальному восстановлению».
На мероприятии говорили о том, как создать эффективную, долговременную систему поддержки для военных, ветеранов и их семей, которая позволит получать квалифицированную психологическую помощь и надлежащее ментальное восстановление.
«Тема ментального благополучия крайне актуальна для Украины, поэтому каждый новый участник, который к ней присоединяется, означает еще больше поддержки, еще больше помощи украинцам», — отметила супруга президента.
Там Зеленская предстала в деловом костюме цвета индиго, состоявшего из удлиненного жакета на запах и широких брюк со стрелками.
Наряд первая леди дополнила черными остроносыми туфлями. У Елены была аккуратная укладка и нежный макияж. Свой лук она завершила элегантными серьгами.
Напомним, Елена Зеленская вместе с мужем-президентом посетила инаугурационную мессу Папы Римского в Ватикане.