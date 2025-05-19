В костюме цвета индиго и с элегантными серьгами: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская приняла участие в конференции «Возвращение. Путь к ментальному восстановлению».

На мероприятии говорили о том, как создать эффективную, долговременную систему поддержки для военных, ветеранов и их семей, которая позволит получать квалифицированную психологическую помощь и надлежащее ментальное восстановление.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Тема ментального благополучия крайне актуальна для Украины, поэтому каждый новый участник, который к ней присоединяется, означает еще больше поддержки, еще больше помощи украинцам», — отметила супруга президента.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в деловом костюме цвета индиго, состоявшего из удлиненного жакета на запах и широких брюк со стрелками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Наряд первая леди дополнила черными остроносыми туфлями. У Елены была аккуратная укладка и нежный макияж. Свой лук она завершила элегантными серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская вместе с мужем-президентом посетила инаугурационную мессу Папы Римского в Ватикане.