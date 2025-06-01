В костюме цвета крем-брюле: Елена Зеленская выступила на фестивале Superhumans Reunion

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в ежегодном фестивале Superhumans Reunion — одном из самых масштабных проектов Superhumans Center для военных, ветеранов и их семей, гражданских и просто тех, кому небезразлична судьба людей с травмами войны.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Невероятно горда тем, что в Украине есть медицинские центры такой мощности. Благодарю каждого и каждой, кто ежедневно возвращает нашим людям возможности, восстанавливая не только физически — с помощью протезирования, реабилитации, хирургии, — но и эмоционально и ментально», — отметила первая леди в посте в своем Telegram-канале.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На фестивале Зеленская появилась в деловом костюме цвета крем-брюле, который состоял из асимметричного жакета с пуговицами в тон и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тонким темно-серым ремешком и надела темно-серые туфли на шпильках.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Елены была красивая укладка с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и лаконичные серьги в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская вместе с мужем-президентом посетила «Книжный Арсенал».