В костюме цвета марсала и с интересной брошью: Елена Зеленская на открытии украиноязычного аудиогида в Эстонии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская в рамках официального визита в Эстонию приняла участие в открытии украинского аудиогида в Музее оккупаций и свободы Vabamu. В Instagram она опубликовала фотографии с мероприятия.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Это крупнейший частный неприбыльный музей Эстонии, хранящий память о советской и нацистской оккупации Эстонии: сорок тысяч предметов, фотографий, писем и документов; среди экспонатов — личные вещи депортированных, предметы, изготовленные в лагерях ГУЛАГа, письма и записи на березовой коре, а также материалы, посвященные деятельности движения сопротивления и борьбе за независимость Эстонии. Основательница музея, врач и меценатка Ольга Кистлер-Ритсо, родилась в 1920 году в Киеве.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Очень важное место и очень понятное Украине и украинцам, ведь мы прошли тот же путь, подверглись тем же репрессиям и боролись с теми же поработителями. Поэтому благодарна всем причастным, что музей присоединяется к большой семье украинских аудиогидов в самых интересных местах планеты, которая насчитывает теперь уже 117 памятников в 59 странах», — отметила супруга президента Украины.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первыми украиноязычную экскурсию прослушали представители украинского сообщества Эстонии.

На событии Зеленская предстала в стильном костюме цвета марсала, который состоял из двубортного жакета и широких брюк со стрелками, а также в рубашке цвета крем-брюле. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена сделала укладку с локонами и боковым пробором, нежный макияж, уши украсила золотыми серьгами, а к лацкану жакета прикрепила интересную брошь.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в карамельном жакете, джинсах и кроссовках побывала на Николаевщине.

Реклама

Новости партнеров