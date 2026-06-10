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В костюме цвета марсала и с интересной брошью: Елена Зеленская на открытии украиноязычного аудиогида в Эстонии
Первая леди Украины с мужем-президентом с официальным визитом посетили Эстонию.
Елена Зеленская в рамках официального визита в Эстонию приняла участие в открытии украинского аудиогида в Музее оккупаций и свободы Vabamu. В Instagram она опубликовала фотографии с мероприятия.
Это крупнейший частный неприбыльный музей Эстонии, хранящий память о советской и нацистской оккупации Эстонии: сорок тысяч предметов, фотографий, писем и документов; среди экспонатов — личные вещи депортированных, предметы, изготовленные в лагерях ГУЛАГа, письма и записи на березовой коре, а также материалы, посвященные деятельности движения сопротивления и борьбе за независимость Эстонии. Основательница музея, врач и меценатка Ольга Кистлер-Ритсо, родилась в 1920 году в Киеве.
«Очень важное место и очень понятное Украине и украинцам, ведь мы прошли тот же путь, подверглись тем же репрессиям и боролись с теми же поработителями. Поэтому благодарна всем причастным, что музей присоединяется к большой семье украинских аудиогидов в самых интересных местах планеты, которая насчитывает теперь уже 117 памятников в 59 странах», — отметила супруга президента Украины.
Первыми украиноязычную экскурсию прослушали представители украинского сообщества Эстонии.
На событии Зеленская предстала в стильном костюме цвета марсала, который состоял из двубортного жакета и широких брюк со стрелками, а также в рубашке цвета крем-брюле. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями.
Елена сделала укладку с локонами и боковым пробором, нежный макияж, уши украсила золотыми серьгами, а к лацкану жакета прикрепила интересную брошь.
Напомним, Елена Зеленская в карамельном жакете, джинсах и кроссовках побывала на Николаевщине.