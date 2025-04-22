В костюме цвета овсянки и блузке с бантом: фотографы запечатлели Брижит Макрон в аэропорту

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

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Президента Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках пятидневного тура по Индийскому океану посетили французскую заморскую территорию, архипелаг Майотта, которая в декабре прошлого года пострадала от разрушительного циклона Чидо.

В аэропорту Дзаудзи из самолета первая леди вышла в стильном образе. На ней был брючный костюм цвета овсянки и белая блузка с бантом. Наряд Брижит скомбинировала с кожаными оранжевыми туфлями на шпильках.

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

Макрон дополнила лук париком, солнцезащитными очками, золотыми серьгами-кольцами в ушах, золотой цепочкой на шее и кольцами с камнями на руках.

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Президентские супруги встретились с местными жителями и поддержали их после пережитого стихийного бедствия. Макрон пообещал выделить более 3 миллиардов евро в течение шести лет на восстановление Майотты.

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

Напомним, Брижит Макрон пришла на мероприятие в темно-синем закрытом платье с широким кожаным поясом.