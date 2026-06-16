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В костюме цвета овсянки и серьгах в виде цветов: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на берегу Женевского озера
Политик прибыла во Францию на саммит G7.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала одной из первых гостей официальной церемонии прибытия лидеров на саммит G7, который в этом году проходит во французском Эвиан-ле-Бене на берегу Женевского озера.
Итальянскую политическую деятельницу встречали хозяева мероприятия — президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон. Перед началом официальных мероприятий они поздоровались и пообщались на специально оборудованной площадке с символикой саммита.
Для дипломатического мероприятия Мелони выбрала костюм нежного овсяного цвета, состоявший из широких брюк-палаццо со стрелками и удлиненного двубортного жакета свободного кроя с серебристым декором на манжетах. Под жакет она надела лаконичный светлый топ.
Свой образ глава итальянского правительства дополнила туфлями цвета металлик. На шее у нее была длинная серебристая цепочка с подвеской, а в ушах — милые серьги в форме цветов, инкрустированные камнями. Джорджа распустила волосы, нанесла макияж смоки-айс и накрасила губы розовой помадой.
Напомним, что в этом году саммит «Большой семерки» проходит во французском Эвиан-ле-Бен, где мировые лидеры обсуждают ключевые вопросы международной политики, безопасности и экономики.