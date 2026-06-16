ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Время на прочтение
1 мин

В костюме цвета овсянки и серьгах в виде цветов: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на берегу Женевского озера

Политик прибыла во Францию на саммит G7.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Джордж Мелони, Эммануэль и Брижит Макрон

Джордж Мелони, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала одной из первых гостей официальной церемонии прибытия лидеров на саммит G7, который в этом году проходит во французском Эвиан-ле-Бене на берегу Женевского озера.

Джордж Мелони, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Джордж Мелони, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Итальянскую политическую деятельницу встречали хозяева мероприятия — президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон. Перед началом официальных мероприятий они поздоровались и пообщались на специально оборудованной площадке с символикой саммита.

Джордж Мелони, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Джордж Мелони, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Для дипломатического мероприятия Мелони выбрала костюм нежного овсяного цвета, состоявший из широких брюк-палаццо со стрелками и удлиненного двубортного жакета свободного кроя с серебристым декором на манжетах. Под жакет она надела лаконичный светлый топ.

Джордж Мелони, Эммануэль Макрон / © Associated Press

Джордж Мелони, Эммануэль Макрон / © Associated Press

Свой образ глава итальянского правительства дополнила туфлями цвета металлик. На шее у нее была длинная серебристая цепочка с подвеской, а в ушах — милые серьги в форме цветов, инкрустированные камнями. Джорджа распустила волосы, нанесла макияж смоки-айс и накрасила губы розовой помадой.

Джордж Мелони и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Джордж Мелони и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Напомним, что в этом году саммит «Большой семерки» проходит во французском Эвиан-ле-Бен, где мировые лидеры обсуждают ключевые вопросы международной политики, безопасности и экономики.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie