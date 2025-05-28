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В костюме цвета сливочного масла: фотографы запечатлели Брижит Макрон с мужем в аэропорту Джакарты
Президентские супруги Франции в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии прибыли в Индонезию.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом прибыли в Джакарту. В аэропорту их встретил министр обороны Индонезии Сьяфри Сьямсоэддин.
Выходя из самолета, Брижит взяла под руку мужа, чего, например, не сделала после скандального инцидента с «пощечиной» в самолете во Вьетнаме.
Первая леди, как всегда, выглядела стильно. На ней был костюм трендового цвета сливочного масла, состоявший из приталенного жакета и прямых узких брюк со стрелками. На ней также была белая блузка и остроносые кожаные туфли на шпильках в тон наряда.
Брижит сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с акцентом на глазах и завершила лук золотыми украшениями.
Эммануэль был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук, которые сочетал с черными туфлями.
Напомним, папарацци подловили Брижит и Эммануэля Макрона во время прогулки по Ханою, когда они держались за руки.