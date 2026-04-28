В костюме цвета сливочного масла и с красивой улыбкой: Мелания Трамп на встрече с королем Чарльзом
Первая леди США в эффектном образе встретила монаршую чету Великобритании в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встречали у себя в гостях, в Белом доме, короля Великобритании Чарльза и королеву Камиллу, которые прибыли в Вашингтон с официальным визитом.
Президентская чета провела монархам экскурсию по южной лужайке, показали миниатюру Белого дома, а еще помощник кондитера Белого дома Карло Фигарелла предложил им продегустировать мед собственного производства.
Фотографы запечатлели, как король Чарльз шутил с Меланией и та искренне улыбалась.
Первая леди продемонстрировала на встрече эффектный образ. На ней был наряд трендового цвета сливочного масла, который состоял из двубортного жакета приталенного силуэта и юбки-карандаша.
Аутфит Мелания дополнила стильными остроносыми туфлями с питоновым принтом и на шпильках.
У нее была красивая прическа с мягкими локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и молочный маникюр.
Дональд был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и серебряно-голубой галстук в полоску и с принтом, которые дополнил черными туфлями.