Общество
15
1 мин

В костюме цвета сливочного масла и с ободком: королева Матильда с визитом в Вене

Королева Матильда отправилась в Австрию по приглашению президента Александра Ван дер Беллена.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Ее Величество королева Матильда приехала, чтобы выполнить программу, связанную с культурой и международной дипломатией. По приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена она приняла участие в официальном открытии выставки, посвященной художнице эпохи барокко Михаэлине Вотье, подчеркивая ее художественную и историческую ценность.

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Помимо этого культурного мероприятия, бельгийская монархиня посетила Управление ООН по наркотикам и преступности, где, выступая в качестве поборника Целей устойчивого развития, она подтвердила свою приверженность этому делу.

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Для нового появления на публику королева выбрала элегантный наряд цвета сливочного масла, который состоял из юбки миди и блузки без рукавов структурированного силуэта от Natan Couture, а у нее на голове был довольно нетипичный для королевы аксессуар — ободок Maison Fabienne Delvigne и взяла с собой сумку в тон от Voort Studio.

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Волосы Матильды были собраны в прическу, а в ушах были серьги Carolina Herrera, несколько браслетов на запястье и часы. А обула Матильда туфли-лодочки на каблуках.

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Королева Матильда / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Ранее королева, напомним, вернулась из поездки в США, где она нашла время проведать свою старшую дочь принцессу Елизавету в кампусе Гарварда.

15
