В костюме цвета слоновой кости и с цветами: Брижит Макрон в стильном образе появилась на деловой встрече
Первая леди Франции любит носить брючные костюмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон встретились с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, который приехал во Францию с рабочим визитом. Вместе они побывали на рабочем ужине в форте Брегансон в Борм-ле-Мимоза на юге Франции.
Первая леди появилась там в стильном образе. На ней был костюм цвета слоновой кости, который состоял из удлиненного жакета с накладными карманами и прямых узких брюк со стрелками.
Лук Брижит дополнила белой рубашкой с белым галстуком и кожаными белыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с прикорневым объемом и любимый макияж смоки-айс. Шею она украсила ожерельем и золотой цепочкой, а пальцы - кольцами. В руках жена президента держала букет цветов.
Напомним, Брижит Макрон белым мини-платьем подчеркнула стройные ноги.