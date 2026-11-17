Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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Принц и принцесса Уэльские посетили набережную Бандра-Ворли, где встретились с финалистами премии Earthshot Prize 2026 года в преддверии церемонии вручения наград, которая состоится сегодня вечером в Мумбаи.

Принцесса Кейт появилась на публике в элегантном монохромный брючном костюме оттенка слоновой кости, состоящий из приталенного однобортного блейзера с остроконечными лацканами на одной пуговице и широких расклешенных брюк со стрелками. Под жакетом Кейт носила шелковую белую блузку с V-образным вырезом, а обула замшевые туфли-лодочки нейтрального бежевого оттенка.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Ее образ дополняли крупные резные серьги-подвески в индийском этническом стиле (отсылка к местным ремесленным традициям), тонкая цепочка с кулоном на шее, помолвочное кольцо с сапфиром и небольшой темный клатч в руке. Волосы Кейт распустила, уложив волнами и сделала макияж.

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Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Вместе с принцем Уильямом они прибыли на мероприятие на тук-туке. Принцесса Кэтрин назвала поездку «великолепной» и сказала:

«Это лучший способ добраться», когда они вышли из электрического авторикши Mahindra марки Earthshot, и добавила, что заднее сиденье показалось ей «очень удобным», пишет express. Этот тук-тук производится компанией Mahindra Last Mile Mobility, финалистом конкурса Earthshot, которая за последние пять лет выпустила на улицы Индии 400 000 рикш, чтобы помочь бороться с загрязнением воздуха доступным способом.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

А принц Уильям прокомментировал поездку на тук-туке так: «Она очень тихая, очень легко управляется — просто великолепна».

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, вчера пара посетила станцию метро «Видхан Бхаван» в первый день своего визита в Мумбаи, а также пообщались с детьми, посетив района Баллард-Эстейт, где они приняли участие в импровизированной игре в уличный крикет.

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Принцесса Кейт / © Associated Press

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