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В костюме цвета слоновой кости: принцесса Кейт присоединилась к Уильяму на встрече с финалистами премии Earthshot
Сегодня принц и принцесса Уэльские посетили парк Bandra Reclamation Garden в Мумбаи, где встретились с 15 финалистами экологической премии The Earthshot Prize 2026.
Принц и принцесса Уэльские посетили набережную Бандра-Ворли, где встретились с финалистами премии Earthshot Prize 2026 года в преддверии церемонии вручения наград, которая состоится сегодня вечером в Мумбаи.
Принцесса Кейт появилась на публике в элегантном монохромный брючном костюме оттенка слоновой кости, состоящий из приталенного однобортного блейзера с остроконечными лацканами на одной пуговице и широких расклешенных брюк со стрелками. Под жакетом Кейт носила шелковую белую блузку с V-образным вырезом, а обула замшевые туфли-лодочки нейтрального бежевого оттенка.
Ее образ дополняли крупные резные серьги-подвески в индийском этническом стиле (отсылка к местным ремесленным традициям), тонкая цепочка с кулоном на шее, помолвочное кольцо с сапфиром и небольшой темный клатч в руке. Волосы Кейт распустила, уложив волнами и сделала макияж.
Вместе с принцем Уильямом они прибыли на мероприятие на тук-туке. Принцесса Кэтрин назвала поездку «великолепной» и сказала:
«Это лучший способ добраться», когда они вышли из электрического авторикши Mahindra марки Earthshot, и добавила, что заднее сиденье показалось ей «очень удобным», пишет express. Этот тук-тук производится компанией Mahindra Last Mile Mobility, финалистом конкурса Earthshot, которая за последние пять лет выпустила на улицы Индии 400 000 рикш, чтобы помочь бороться с загрязнением воздуха доступным способом.
А принц Уильям прокомментировал поездку на тук-туке так: «Она очень тихая, очень легко управляется — просто великолепна».
Напомним, вчера пара посетила станцию метро «Видхан Бхаван» в первый день своего визита в Мумбаи, а также пообщались с детьми, посетив района Баллард-Эстейт, где они приняли участие в импровизированной игре в уличный крикет.