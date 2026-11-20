Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская прибыла в Польшу по приглашению первой леди страны Марты Навроцкой, чтобы принять участие в саммите «Their Future. Our Responsibility» («Их будущее. Наша ответственность»), посвященном Всемирному дню ребенка.

© Instagram Елены Зеленской

Для своего появления на международном мероприятии супруга украинского президента выбрала элегантный деловой образ. Елена появилась в стильном костюме тыквенного цвета, состоящем из удлиненного жакета с завязкой на талии-завязкой на талии, который подчеркивал ее стройную фигуру, и широких брюк со стрелками.

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© Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила коричневыми туфлями, темным клатчем и золотистой брошью в виде украинского тризуба, которую прикрепила к лацкану жакета.

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© Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала красивую укладку с объемом у корней и подкрученными кончиками волос, а также нежный макияж с акцентом на глазах.

© Instagram Елены Зеленской

На одном из снимков Елена также появилась в коричневом пальто, которое гармонично сочеталось с ее костюмом.

© Instagram Елены Зеленской

На саммите Зеленская посвятила свое выступление вопросам цифровой безопасности детей. Она подчеркнула на опасностях, с которыми несовершеннолетние сталкиваются в интернете, в частности мошенничество и вербовку подростков для совершения противоправных действий.

Первая леди отметила, что эти угрозы актуальны как для Украины, так и для стран Евросоюза, а в условиях российской агрессии вербовка украинских детей через Интернет представляет особую опасность.

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В то же время Зеленская подчеркнула, что запреты и ограничения — не лучшее решение, ведь цифровые технологии помогают украинским детям продолжать обучение даже во время войны.

«Поэтому мы в Украине направляем усилия не на запреты и ограничения, а на разъяснение и повышение осведомленности детей о цифровой безопасности», — сказала она.

© Instagram Елены Зеленской

Супруга президента рассказала об обучении цифровой грамотности в школах, использовании искусственного интеллекта в образовании и мерах по противодействию вербовке несовершеннолетних.

В заключение своего выступления Зеленская подчеркнула, что самой важной защитой для детей является доверие к близким взрослым.

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«Не бойся рассказать мне. Я тебе помогу. Вместе найдем решение». Ведь анонимы из интернета бессильны, если у ребенка есть надежный круг доверия», — подытожила первая леди.

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