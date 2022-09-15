В костюме в горох и в жемчужных украшениях: королева София приехала в Нью-Йорк

Мама короля Филиппа VI королева София приветствовала высокопоставленных лиц и почетных гостей в турне "Аутентичное фламенко" в Фонде Ангела Оренсанса в Нью-Йорке.

Ее Величество была одета в синий костюм в красивый гороховый принт, состоящий из удлиненной блузки и брюк-клеш. Под костюм королева подобрала черные замшевые туфли на невысоких каблуках, а в руках несла небольшую черную сумку на ремешке.

У Софии был французский маникюр, множество разных браслетов на запятьях и подвесок на шее, а также длинные бусы из жемчуга на груди. В ушах также были лаконичные жемчужные серьги.

Королева София / Фото: Getty Images

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