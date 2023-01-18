В костюме в рубчик и бежевом пальто: принцесса Уэльская приехала в детский сад

Принцесса Уэльская Кэтрин уделяет много времени своему проекту, связанному с вопросами повышения важности раннего развития у детей.

Сегодня Ее Высочество посетила организацию Foxcubs в Лутоне, где встретилась с воспитателями и родителями детей младшего возраста, чтобы поговорить о поддержке, которую детский сад оказывает им на ежедневной основе, а также о долгосрочной перспективе социального развития детей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В 2021 году принцесса Кейт основала Центр раннего детства Королевского фонда, который работает над повышением осведомленности и продвижением совместных действий в раннем детстве для преобразования общества для будущих поколений.

На встречу Кэтрин приехала в красном свитере из кашемира от Gabriela Hearst стоимостью 790 долларов и юбке длины миди в тон от этого же бренда за 1590 долларов, а ее талию подчеркивал черный лаковый пояс. Сверху принцесса надела кашемировое пальто от Massimo Dutti за 430 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Обута принцесса Уэльская была в высокие коричневые сапоги из замши от Gianvito Rossi, а в руках у нее был замшевый миниатюрный клатч Stuart Weitzman за 339 долларов. Длинные волосы Кэтрин были накручены красивыми локонами, она сделала дневной макияж и надела серьги Kiki McDonough с цитрином.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На мероприятии Кэтрин мило болтала с детьми, играла с ними в песочнице и примеряла бумажные маски, которые они вырезали из бумаги. Это первое мероприятие Кейт, которое она посетила самостоятельно в новом году.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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