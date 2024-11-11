В костюме василькового оттенка и с серебряными украшениями: новый яркий выход императрицы Масако

Японский император Нарухито и императрица Масако с рабочим визитом посетили город Оита на юго-западе Японии. Их запечатлели возле гостиницы, в которой они остановились.

Императрица Масако продемонстрировала деловой образ в костюме василькового оттенка, состоявшего из двубортного приталенного жакета, топа и широких брюк. Аутфит Ее Величество дополнила кожаной обувью и клатчем в тон.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Масако собрала волосы в пучок, сделала макияж с черными стрелками, уши украсила серебряными серьгами, а шею – серебряным колье.

Император Нарухито был одет в черный классический костюм, белую рубашку, светлый галстук с принтом и черные туфли.

Напомним, императрица Масако на церемонии открытия "Международной конференции GEA 2024" в Токио предстала в наряде лавандового оттенка.

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