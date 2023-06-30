В костюме верблюжьего цвета и романтической блузке: премьер-министр Эстонии выступила перед прессой

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимает участие в двухдневном саммите ЕС, который проходит в здании Европейского Совета в Брюсселе. Европейские лидеры обсуждают тему Украины, миграцию и экономику. Там она ответила на вопросы журналистов.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

В первый день саммита премьер предстала в костюме верблюжьего цвета, который состоял из жакета и юбки миди, а также в романтической белой блузке в сине-черные пятнышки. Обула политик бежевые туфли с черными носками и на удобном широком каблуке.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой, шею украсила подвеской с камешком на золотой цепочке, уши – лаконичными серьгами, а на руках были часы и деликатная цепочка-браслет.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, в саммите принимает участие также премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она была одета в белый топ, костюм цвета слоновой кости и обута в белые босоножки с синей подошвой и на высоких шпильках.

Читайте также: