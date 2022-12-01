В костюме верблюжьего цвета и туфлях-лодочках: Елена Зеленская встретилась с королем Чарльзом III

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с официальным визитом в Великобритании. Вчера она встретилась с Его Величеством королем Чарльзом III.

Супруга президента Зеленского посетила Собор Святого Семейства в Изгнании - кафедральный собор Епархии Святого Семейства в Лондоне Украинской грекокатолической церкви.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Там 30 ноября 2022 года официально открылся новый Украинский приемный центр. Первая леди встретилась с сотрудниками, волонтерами и семьями перемещенных лиц из Украины.

На мероприятие приехал и король Чарльз III.

Елена Зеленская и король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Имела честь лично встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом III, который посетил Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre. Это уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова для поддержки вынужденных переселенцев из Украины — недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше в Румынии.

Елена Зеленская и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка и крепнет наша дружба", - написала в Instagram Елена Зеленская и поделилась несколькими фото и видео с мероприятия.

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Вместе с королем Чарльзом III Елена Зеленская встретились с украинским обществом в Украинском грекокатолическом соборе, который в августе вместе с Союзом украинцев в Великобритании основал уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Здесь помогают определиться с размещением, обустроиться, наладить связи с общиной, поддерживают и утешают.

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На это мероприятие первая леди надела костюм верблюжьего цвета с черным кейп-пальто сверху и коричневым тонким поясом, подчеркивающим талию, и обула кожаные туфли-лодочки черного цвета. У нее была лаконичная прическа и макияж, в ушах - золотые серьги-пусеты, а на пальце - обручальное кольцо.

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Ранее, напомним, Елена Зеленская встречалась с королевой-консортом Камиллой во время приема в Букингемском дворце.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Getty Images

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