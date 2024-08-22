В костюме верблюжьего цвета и в блузке с бантом: стильная Камала Харрис на национальном съезде

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступила во время национального съезда Демократической партии в Чикаго.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

На мероприятии нынешний президент США Джо Байден выступил с прощальной речью. Его поддержала семья и Камала.

Камала Харрис и Джо Байден / Фото: Associated Press

Харрис появилась там в деловом костюме верблюжьего цвета, состоявшего из приталенного жакета и широких брюк со стрелками. На ней также была белая блузка с плиссированием и бантом, а также бежевые туфли на шпильках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Вице-президент сделала любимую укладку с локонами, макияж с шоколадной помадой, уши она украсила золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами и кольцом с фиолетовым камнем. К лацкану она прикрепила золотую брошь с бриллиантами в виде американского флага.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис выступила на форуме в Милуоки. Она продемонстрировала красивый аутфит в кобальтовом костюме, черном топе и черных кожаных туфлях-лодочках.

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