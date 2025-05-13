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В костюме Victoria Beckham: стильная принцесса Кейт приехала на церемонию в Лондоне
Принцесса Уэльская Кейт сегодня неожиданно появилась на публичном мероприятии в Лондоне.
Кэтрин приехала на церемонию British Fashion Council British Design, чтобы вручить премию королевы Елизаветы II.
Принцесса прибыла на церемонию в оливковом брючном костюме Victoria Beckham, под жакет надела белую блузку с рюшами от Knatchbull и обута туфли-лодочки из кожи от Ralph Lauren, дополнив образ серьгами-висюльками с жемчужинами и помолвочным кольцом с сапфиром на пальце. У Кейт были распущены волосы, а на лице был классический макияж.
Во время визита Кейт вручила премию королевы Елизаветы II за британский дизайн на мероприятии, организованном Британским советом моды (BFC), победившему дизайнеру Патрику Макдауэллу. Мероприятие в лондонской студии 180 Studios около Стрэнда чествует влияние молодых британских креативщиков и процветающую индустрию моды Великобритании.
Премия вручается уже восьмой год и отмечает вклад молодых британских дизайнеров, которые являются лидерами в области устойчивых практик и оказывают положительное влияние на окружающую среду.