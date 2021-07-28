В костюме винного цвета и с серьгами-гвоздиками: деловой аутфит первого министра Шотландии

Никола Стерджен продемонстрировала новый деловой лук.
Сегодня, 28 июля, первый министр Шотландии Никола Стерджен встретилась с молодыми людьми, которым помогло найти работу правительство Шотландии. Встреча прошла в Центр Конни в Глазго.
Для этого политик выбрала деловой костюм винного цвета, который состоял из приталенного жакета и прямых брюк. На лице у нее была защитная маска в тон наряда.
Волосы Никола аккуратно уложила и сделала макияж: глаза подчеркнула черными стрелками, а губынакрасила красной помадой. В ушах у нее были серьги-гвоздики.
Ранее Стерджен попала в конфуз. Она вышла к журналистам в ободранных туфлях с дырками.
Читайте также: В горчичном тренче и босиком: первый министр Шотландии посетила мечеть