В костюме винного цвета и с серьгами-гвоздиками: деловой аутфит первого министра Шотландии

В костюме винного цвета и с серьгами-гвоздиками: деловой аутфит первого министра Шотландии

Никола Стерджен продемонстрировала новый деловой лук.

Сегодня, 28 июля, первый министр Шотландии Никола Стерджен встретилась с молодыми людьми, которым помогло найти работу правительство Шотландии. Встреча прошла в Центр Конни в Глазго.

Для этого политик выбрала деловой костюм винного цвета, который состоял из приталенного жакета и прямых брюк. На лице у нее была защитная маска в тон наряда.

Никола Стерджен / Getty Images

Волосы Никола аккуратно уложила и сделала макияж: глаза подчеркнула черными стрелками, а губынакрасила красной помадой. В ушах у нее были серьги-гвоздики.

Никола Стерджен / Getty Images

Ранее Стерджен попала в конфуз. Она вышла к журналистам в ободранных туфлях с дырками.

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