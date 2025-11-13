- Дата публикации
В костюме винного цвета и блузке с бантом: королева Летиция встретилась со студентами в Пекине
Королева Летиция встретилась со студентами Пекинского университета иностранных языков во время их с королем Филиппом VI государственного визита в Китай.
Во время визита королева смогла узнать о том, как студенты изучают испанский язык. Возле университета королеву встречали, как настоящую звезду, студенты окружили ее вниманием, фотографировали и тепло приветствовали королевскую особу.
Для визита королева выбрала костюм-двойку темного винного цвета и черную блузку с бантом на шее и обула черные балетки с острым носком, украшенные бантом. Образ королевы дополняли золотые серьги-капли Pdpaola и кольцо Coreterno, а в руках держала сумку Carolina Herrera.
Королева провела личную встречу с несколькими из студентов, расспросила их о том, как они изучают испанский язык, и о главных особенностях испанской культуры. А ее супруг король Филипп VI выступил с речью.
Днем ранее, напомним, королевская чета провела встречу с президентом Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань, где королева появилась в потрясающем пальто с цветочной аппликацией и с аксессуарами в розовых оттенках.