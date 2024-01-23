В костюме ягодного цвета и любимых серьгах: королева Летиция посетила выставку

Ее Величество открыла тур талантов Фонда принцессы Жироны. Он включает в себя поездки по разным испанским городам с выдающимися молодыми людьми, и сегодняшняя выставка – одно из них.

Летиция появилась на публике в ягодном брючном костюме Carolina Herrera, состоявшем из жакета и прямых брюк со стрелками. Под жакетом у нее был бледно-розовый атласный топ с драпировкой по вырезу, а ему в тон Летиция подобрала туфли от итальянского бренда Patrizia Pepe на устойчивых невысоких каблуках (ее любимчики).

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ королевы завершала лаконичная прическа и дневной макияж, серьги из тройного золота с бриллиантами от Gold&Roses , которые являются одними из ее любимых и кольцо Coreterno на указательном пальце.

Королева Летиция поддерживает Фонд принцессы Жироны хотя его почетным президентом является ее старшая дочь принцесса Леонор. Но, девушка проходит военную подготовку в академии Сарагосы и поэтому ее мать принимает эстафету и своим присутствием поддерживает их инициативы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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