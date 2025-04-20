В костюме, ярком галстуке и с забавной прической: сын герцогини Софи на пасхальной службе

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

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Парень приехал на службу в темно-синем костюме, дополнив его белой рубашкой и красным галстуком в принт теннисных ракеток. Также мы обратили внимание на его необычную прическу, длинная челка Джеймса забавно торчала, впрочем, если посмотреть другие фотографии парня с разных мероприятий, такую прическу он носит часто.

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

Напомним, его мать герцогиня Эдинбургская Софи появилась на службе в часовне Святого Георгия в бордовом пальто от ALAÏA, под которым было молочно-белое платье с воротником. Образ герцогиня дополнила шляпой-таблеткой Jane Taylor London нежно-розового цвета с вуалью, обута была в лаковые туфли-лодочки на каблуках Jimmy Choo, а в руках держала клатч бордового цвета от Sophie Habsburg.

Принц Эдвард, Джеймс Уэссекский и герцогиня Софи / © Associated Press