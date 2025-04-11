В костюме за 200 тысяч гривен: стильная княгиня Шарлин появилась на мероприятии

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Она появилась на публике в двубортном шерстяном жакете и прямых брюках из натуральной шерсти цвета морской волны от Giorgio Armani, стоимостью 4890 долларов. Под жакет Шарлин надела трикотажный топ и обула черные кожаные туфли-лодочки от Louis Vuitton.

Волосы княгиня Шарлин собрала в низкий пучок и сделала легкий дневной макияж. Князь Альбер носил в этот день темно-синий пиджак и светло-серые брюки, а также рубашку и галстук.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь и княгиня посетили церемонию выпускафакультета первой помощи Красного Креста, чтобы поздравить 1300 выпускников и поблагодарить их за вклад в общественные службы.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, на днях княжеская семья появилась на публике с детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой, когда все вместе они посетили городской рынок Кот-д’Армор.

Княжеская семья Монако / © Getty Images