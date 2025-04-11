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В костюме за 200 тысяч гривен: стильная княгиня Шарлин появилась на мероприятии
Княгиня Шарлин посетила церемонию вручения дипломов Красного Креста в Монако.
Она появилась на публике в двубортном шерстяном жакете и прямых брюках из натуральной шерсти цвета морской волны от Giorgio Armani, стоимостью 4890 долларов. Под жакет Шарлин надела трикотажный топ и обула черные кожаные туфли-лодочки от Louis Vuitton.
Волосы княгиня Шарлин собрала в низкий пучок и сделала легкий дневной макияж. Князь Альбер носил в этот день темно-синий пиджак и светло-серые брюки, а также рубашку и галстук.
Князь и княгиня посетили церемонию выпускафакультета первой помощи Красного Креста, чтобы поздравить 1300 выпускников и поблагодарить их за вклад в общественные службы.
Напомним, на днях княжеская семья появилась на публике с детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой, когда все вместе они посетили городской рынок Кот-д’Армор.