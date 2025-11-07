В косухе и кожаных штанах: похудевшую Мишель Обаму в дерзком луке подловили в Нью-Йорке

Мишель Обама / © Getty Images

Мишель Обама попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из студии "Позднего шоу со Стивеном Колбертом". Увидев фотографов, она им улыбнулась и помахала рукой.

Бывшая первая леди выглядела дерзко в кожаном образе total black. На ней была косуха, брюки-клеш и остроносые сапоги на невысоких шпильках.

Мишель Обама / © Getty Images

Аутфит Мишель дополнила черным кожаным клатчем. У нее была укладка боб-каре с боковым пробором и локонами, а также длинный черный маникюр.

