- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 1 мин
В косухе и кожаных штанах: похудевшую Мишель Обаму в дерзком луке подловили в Нью-Йорке
61-летняя бывшая первая леди США в кожаном образе total black сходила на шоу.
Мишель Обама попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из студии "Позднего шоу со Стивеном Колбертом". Увидев фотографов, она им улыбнулась и помахала рукой.
Бывшая первая леди выглядела дерзко в кожаном образе total black. На ней была косуха, брюки-клеш и остроносые сапоги на невысоких шпильках.
Аутфит Мишель дополнила черным кожаным клатчем. У нее была укладка боб-каре с боковым пробором и локонами, а также длинный черный маникюр.
Напомним, Мишель Обама рассказала о своих необычных сапогах, которые "взорвали" Сеть.