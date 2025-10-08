ТСН в социальных сетях

222
1 мин

В кожанке и прямых джинсах: внучка Грейс Келли посетила показ Chanel в Париже

Племянница князя Монако Альбера II — Шарлотта Казираги — появилась на Неделе моды в Париже.

Ольга Кузьменко
Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / © Getty Images

39-летняя монакская журналистка и амбассадор Дома Chanel посетила показ женской одежды Chanel Весна/Лето 2026 в рамках Парижской недели моды.

Перед камерами фотографов Шарлотта Казираги появилась в черном топе, прямых черных джинсах и кожаной куртке бордового цвета. Обута знаменитость была в кожаные туфли на каблуках, а ее образ дополняла подвеска на шее, несколько браслетов на запястьях, кольца на пальцах и насыщенный цвет маникюра. Шарлотта сделала небрежную укладку и легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Не менее роскошной на показе выдалась 51-летняя актриса Пенелопа Крус. Она облачилась в черную кожаную куртку, черный топ и светлые брюки свободного кроя, была в туфлях на высоких каблуках и в руках держала миниатюрную сумку от Chanel разумеется.

Образы Шарлотты Казираги - внучки Грейс Келли (21 фото)

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам / © Associated Press

Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги принцесса Каролина / © Getty Images

Шарлотта Казираги принцесса Каролина / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

222
