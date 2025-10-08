В кожанке и прямых джинсах: внучка Грейс Келли посетила показ Chanel в Париже

Шарлотта Казираги / © Getty Images

39-летняя монакская журналистка и амбассадор Дома Chanel посетила показ женской одежды Chanel Весна/Лето 2026 в рамках Парижской недели моды.

Перед камерами фотографов Шарлотта Казираги появилась в черном топе, прямых черных джинсах и кожаной куртке бордового цвета. Обута знаменитость была в кожаные туфли на каблуках, а ее образ дополняла подвеска на шее, несколько браслетов на запястьях, кольца на пальцах и насыщенный цвет маникюра. Шарлотта сделала небрежную укладку и легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Не менее роскошной на показе выдалась 51-летняя актриса Пенелопа Крус. Она облачилась в черную кожаную куртку, черный топ и светлые брюки свободного кроя, была в туфлях на высоких каблуках и в руках держала миниатюрную сумку от Chanel разумеется.

