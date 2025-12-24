В кожанке и с красным маникюром: пресс-секретарь Трампа вместе с мужем сходила на матч по американскому футболу

Кэролайн Левитт с мужем / © Associated Press

Папарацци подловили пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт на игре по американскому футболу между армией и флотом NCAA на стадионе M&T Bank в Балтиморе.

Фотографы запечатлели милый момент, как Кэролайн делала селфи вместе со своим мужем - 60-летним бизнесменом Николасом Риччио, к которому она нежно прижалась. Супруги улыбались и выглядели счастливыми.

Левитт была одета в черную кожанку. Она сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж и красный маникюр.

На Риччио был синий пиджак, светло-голубая рубашка, серо-синий галстук с принтом и черно-белый шарф.

Напомним, Кэролайн Левитт в гламурном леопардовом пальто вышла к журналистам, чтобы дать телевизионное интервью возле Белого дома.