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В кожанной куртке и твидовых брюках: королева Летиция с семьей сходила в ресторан

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
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В кожанной куртке и твидовых брюках: королева Летиция с семьей сходила в ресторан

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция посетили частное семейное мероприятие, но попали под прицел фотографов.

Испанские монархи приехали 20 декабря на ужин в ресторан Pabu в Мадриде, организованный старшей сестрой короля Филиппа – принцессой Еленой по случаю ее 60-летия.

Королева Летиция в этот день была одета в короткую кожаную куртку, черный трикотажный топ и твидовые широкие брюки с тонким поясом на талии, а обута в кожаные туфли-лоферы. На плече у Ее Величества висела небольшая черная сумка на тонком ремешке. Королева распустила волосы, сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки с зелеными камнями. В руках она держала черный шарф.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее супруг король Филипп VI выбрал более классический лук и был в сером классическом костюме, голубой рубашке и с пестрым фиолетовым галстуком. В руках у монарха был фиолетовый шарф.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Летиция снова появилась на публике в рождественском образе, когда присутствовала на ежегодном собрании директоров Институтов Сервантеса в Культурном центре Нимейера в Авилесе.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
369
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