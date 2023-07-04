В кожаном корсете и юбке с разрезом: украинка в сине-желтом наряде пришла на Парижскую неделю моды

Украинка в образе в патриотических цветах появилась на фэшн-ивенте.

Украинка Лилия Типпетц посетила кутюрный показ бренда Georges Hobeika, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Женщина появилась там в эффектном образе в цвете украинского флага. На ней был голубой кожаный корсет с пикантным декольте и поясом. Верх она скомбинировала с желтой юбкой миди с разрезом спереди.

Лилия Типпетц / Фото: Getty Images

Аутфит Лилия дополнила золотыми туфлями с прозрачными вставками и на шпильках. На шее у нее был черный широкий чокер, в руке она держала черную сумку. Типпетц распустила волосы, сделала макияж с тенями медного оттенка и завершила лук браслетами.

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