В кожаном корсете и юбке с разрезом: украинка в сине-желтом наряде пришла на Парижскую неделю моды

Украинка в образе в патриотических цветах появилась на фэшн-ивенте.
Украинка Лилия Типпетц посетила кутюрный показ бренда Georges Hobeika, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
Женщина появилась там в эффектном образе в цвете украинского флага. На ней был голубой кожаный корсет с пикантным декольте и поясом. Верх она скомбинировала с желтой юбкой миди с разрезом спереди.
Аутфит Лилия дополнила золотыми туфлями с прозрачными вставками и на шпильках. На шее у нее был черный широкий чокер, в руке она держала черную сумку. Типпетц распустила волосы, сделала макияж с тенями медного оттенка и завершила лук браслетами.
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