В кожаном костюме с перфорацией: Мелания Трамп встретилась с королевой Камиллой в библиотеке

В рамках своего визита в Великобританию Мелания Трамп также встретилась в королевой Камиллой в Королевской библиотеке в Виндзорском замке.

Там первая леди США смогла рассмотреть с близка настоящие сокровища, которые веками хранятся в стенах замка: поэму, написанную покойной королевой Елизаветой I и аннотированный экземпляр «Второго фолио» Уильяма Шекспира.

Также Мелания и Камилла рассмотрели другие особенные детали в коллекции библиотеки и мило пообщались.

Мелания надела для экскурсии коричневый костюм с жакетом и юбкой-карандашом украшенные перфорацией. Также 55-летняя первая леди носила эффектные туфли на каблуках.

Ну и конечно же, по традиции, король и королева сфотографировались в холле замка со своими гостями.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

В тот же день Трамп также отправился в Чекерс для встречи с премьер-министром. Это последний день второго государственного визита президента Трампа в Великобританию; предыдущий состоялся в 2019 году, во время его первого президентского срока.