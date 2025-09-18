- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
В кожаном костюме с перфорацией: Мелания Трамп встретилась с королевой Камиллой в библиотеке
Для встречи и небольшой екскурсии первая леди выбрала наряд с жакетом и юбкой.
В рамках своего визита в Великобританию Мелания Трамп также встретилась в королевой Камиллой в Королевской библиотеке в Виндзорском замке.
Там первая леди США смогла рассмотреть с близка настоящие сокровища, которые веками хранятся в стенах замка: поэму, написанную покойной королевой Елизаветой I и аннотированный экземпляр «Второго фолио» Уильяма Шекспира.
Также Мелания и Камилла рассмотрели другие особенные детали в коллекции библиотеки и мило пообщались.
Мелания надела для экскурсии коричневый костюм с жакетом и юбкой-карандашом украшенные перфорацией. Также 55-летняя первая леди носила эффектные туфли на каблуках.
Ну и конечно же, по традиции, король и королева сфотографировались в холле замка со своими гостями.
В тот же день Трамп также отправился в Чекерс для встречи с премьер-министром. Это последний день второго государственного визита президента Трампа в Великобританию; предыдущий состоялся в 2019 году, во время его первого президентского срока.