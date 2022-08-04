В кожаном луке с акцентом на декольте: новый эффектный выход Ким Кардашьян

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимки своего нового эффектного образа.

Звезда реалити вышла в свет в кожаном экстравагантном кроп-топе, подчеркивавшем ее пикантное декольте, и кожаных лосинах-сапогах. Аутфит Ким дополнила небольшой сумочкой цвета металлик.

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Кардашьян распустила свои длинные белокурые волосы и надела на лицо стильные большие очки.

Мы уверены в том, что многим модницам понравился этот лук Ким, и они уже ищут схожие вещи, чтобы его воспроизвести.

Напомним, ранее Кардашьян похвасталась обольстительной фигурой в мокрой футболке и плавках.

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