В кожаном наряде, с длинным маникюром и новой прической: Мишель Обама ошеломила помолодевшим видом

Мишель Обама в рамках тура своей новой книги The Light We Carry выступила в Атланте, штат Джорджия.

"Эта книга очень важна для меня. Это сборник моих взглядов и практик, которыми я пользовалась много лет, чтобы держаться на плаву в условиях неопределенности. В этом литературном турне я делюсь со своими поклонниками и новыми читателями собственными историями и уроками, которые помогли мне в жизни", — поделилась в одном из интервью Мишель.

Перед зрителями бывшая первая леди предстала в стильном молодежном образе. На ней была черная кожанка, белый топ и черные кожаные брюки клеш. Обута Обама была в черные ботильоны на шпильках, украшенные жемчугом.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Но главной изюминкой ее аутфита была новая прическа, с которой Мишель выглядит значительно моложе. Волосы она заплела в африканские косички и собрала их в высокий пучок на макушке. Еще несколько косичек экс-первая леди выпустила спереди.

Образ Обама дополнила лаконичными серьгами, макияжем с черными стрелками и длинным золотистым маникюром. На пальцах у нее были кольца.

Кстати, на своей странице в Instagram Мишель продемонстрировала еще одну подобную прическу, которая очень ей идет и минусует несколько лет в паспорте. К тому же она надела стильные джинсы клеш и черную водолазку, дополнив лук ярким платком, который завязала на груди. В ушах были массивные золотые серьги, а обула она красные лакированные туфли. Образ получился крутым.

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